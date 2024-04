Keskerakonna hüljanud Urmo Saareoja: minult palus toetust Jevgeni Ossinovski. Vastu ta midagi ei pakkunud

„Keskerakonna kauaaegse liikmena on mul väga kahju, et Keskerakonnal ei olnud välja pakkuda alternatiivi linnapea valimiseks ning linnavalitsuse ametisse kinnitamiseks – lootsin viimase hetkeni, et see plaan tekib,“ märkis Tallinna lauluväljaku juht Saareoja. „Linnavolikogu liikmena ei pidanud ma aga pealinna elanikele mõistlikuks sellise segaduse ning võimuvaakumi jätkumist.“