REPORTAAŽ | Tallinna linnapea valimine näis liikuvat katastroofi kursil, aga Ossinovskil oli plaan B

„Urmo!“ imestas üks keskerakondlasest abilinnapea. Kui kolmandal valimisvoorul vilksas hääletusruumist läbi Tallinna lauluväljaku juht ja Keskerakonna fraktsiooni liige Urmo Saareoja, said tema parteikaaslased aru, et mäng on läbi. Kaks luhta läinud katset valida Jevgeni Ossinovski linnapeaks olid andnud lootust, et ehk õnnestub 2005. aastast enda käes hoitud linnavõim siiski säilitada. Aga Saareoja ilmumine oli tõesti lõpp.