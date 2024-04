Jürgen Ligi teatas ööl vastu tänast sotsiaalmeedias , et ei kavatse allkirjastada Tallinna koalitsioonilepingut, kuna viimane „premeerib Reinsalu silmakirjatsemist“.

Urmas Reinsalu ütles Delfile, et kui Jürgen Ligi vastloodud koalitsioonilepet ei toeta ning kui ta ei hääleta linnavalitsuse moodustamise poolt, võib homne hääletamine luhta joosta. „Ligil võiks hoopis piinlik olla, et ta on riigi tasandil koalitsioonis, mis pole aastaga suutnud lahendada probleemi, mis puudutab agressorriigi kodanike valimisõigust,“ sõnas Reinsalu. „Ligi peaks selle pärast häbenema.“