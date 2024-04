Volinik Jürgen Ligi ei toeta Tallinna koalitsioonilepet

Ligi kirjutas Facebookis, et Reformierakond ei aruta kohalikke koalitsioone ning vastasel juhul peaks ajakirjandus sekkuma. „Pole riiklikult mõeldav, et kohalikku võimu, mis põhineb kohalikel valmistel, kinnitaks parteide keskjuhatused,“ kirjutab Tallinna linnavolikogu liige Jürgen Ligi. Ta lisas, et ükski vallavalitsus ei saa muuta põhi- ega valimisseadust ning parteijuht ei tohiks sekkuda kohalikku võimu.