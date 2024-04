TAGATUBA | „See on kuskil välja mõeldud tont.“ Tallinna võimukõneluste kuumim nimi on Parvel Pruunsild

„Oh ei, see on kuskil välja mõeldud tont. Parvel Pruunsild küll ei osale siin, Parvel Pruunsilla vaimugi ei ole siin nende läbirääkimiste vahel, ei Tallinna linnas ega põhiseadust puudutavas,“ ütles Helir-Valdor Seeder . Nii vastas Isamaa eelmine esimees eile Delfi küsimusele , mis oli ajendatud poliitiliste jõudude levitatud juttudest. Need jõud on samal ajal Isamaa konkurendid, ent istuvad ka Urmas Reinsalu juhitava parteiga pealinna uue võimuliidu loomise kõneluste laua taga.

Konkurentide-liitlaste esindajad kirjeldasid Isamaa ja Reinsalu viimase aja käitumist järgmiselt. Isamaa hoiak ja meelsus olevat muutunud umbes nädal tagasi. Varem oli nende koostöövalmidus suurem, aga pärast hakkas jama pihta. Isamaa oli soovinud, et Tallinna koalitsioonilepingusse läheks Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmist puudutav punkt, millele olid eeskätt vastu sotsid. Ega ka Reformierakond ja Eesti 200 sellesse mõttesse entusiastlikult suhtunud, aga sotside jaoks oli küsimus põhimõtteline. Kohati ütlesid sotsid, et üldiselt on tegemist legitiimse aruteluteemaga, aga et vaja on pidada põhjalik ühiskondlik debatt. Teise suupoolega anti mõista, et ega nende käsi seda mõtet ka pärast debatti toetama tõuseks.