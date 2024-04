VIDEO | Helir-Valdor Seeder: valimisõiguse teemaga tuleb võimalikult kiiresti edasi minna

„Mina arvan, et kodakondsuse ja valimisõiguse teemaga tuleks riigikogus edasi minna võimalikult kiiresti,“ jätkas Seeder. Tema meelest on see julgeolekuküsimus.

Delfini on jõudnud ka poliitkõlakad, et ehk on mängus Isamaa suurtoetaja Parvel Pruunsilla käsi. Et too tahtvat, et Isamaa tüürimisel valimisõiguse teemaga kärmelt tegeletakse. Seeder rõhutas, et midagi säärast pole.