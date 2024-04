Andre Hanimägi annab vastulöögi: nõuan, et uuritaks Pirita linnaosavanema ametiseisundi võimalikku kuritarvitamist

Eelmisel nädalal kirjutas Delfi, kuidas tsentristide seast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna rüppe suundunud Andre Hanimägi asendusliige Irina Antonjuk (Keskerakond) üritab linnale tõestada, et Hanimägi olla oma elukohakande suhtes valetanud. See tähendaks, et Hanimäel poleks Tallinna linnavolikogusse enam asja ja tema toolile istuks Antonjuk. See omakorda võib mõjutada Tallinnas loodavat võimukoalitsiooni.