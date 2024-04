Tallinna linnavolinikust Andre Hanimäe (SDE) asendusliikme Irina Antonjuki (KE) ambitsioon linnavolikokku saada on tõstnud pead just viimastel nädalatel. Jutud Hanimäe fiktiivsest sissekirjutusest on ringi lennelnud aga sügisest saati.