VIDEO | Noorkotkad ja kodutütred NATO-st: tavalised tsiviilnoored pole toimuvaga kursis

Metsaviire sõnul oskab tema kui noorkotkas vajadusel kaitsta oma peret. Grünbaum on aidanud liitlastel väljaõppeid korraldada. Mõlemad poisid on käinud ka metsas õppustel.

Kodutütar Karmen Kutsar leiab, et NATO on oluline riikide koostöö toimimiseks. Kutsar märkis, et noored on NATO-st teadlikud vähesel määral, kuid võiksid olla seda rohkem. Kodutütre Kutsari kindel plaan on jätkata ajateenistuses.