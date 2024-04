VIDEO | Vivian Loonela: Eesti on näidanud NATO-s, milline peaks olema liitlaste arusaam Venemaast

Loonela sõnul on Euroopa Liidu (EL) ja NATO suhted lähedasemad ja konstruktiivsemad kui kunagi varem. „Oleme tõesti seoses Venemaa rünnakuga Ukraina vastu asunud tegudele ja see on selge, et lääne ühtsus peab tegutsema koostöös,“ märkis ta.

Loonela hinnangul on Eesti 20 aasta jooksul mõlemas organisatsioonis olnud julgeoleku- ja kaitseküsimustes mõjukas liige ning näidanud, millised küsimused toovad NATO-le lisaväärtust. „Kas see on siis arusaam Venemaast, erinevad kaitsepoliitika küsimused või küberkaitse, kus Eestil on endiselt väga tugev kompetents, mida ka teiste riikidega jagada,“ nimetas Loonela.

Poola peaministri Donald Tuski väljaütlemist, et Poola riik elab sõjaeelses olukorras, kommenteeris Loonela nii: „Juba vanad roomlased ütlesid, et kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Sellega me tegeleme Euroopas.“ Loonela sõnul on EL-i riigid aru saanud, et kaitse-eelarvet peab suurendama.

Kuna paljud Euroopa riigid investeerivad kaitsetööstusse, peab Loonela arvates ka Eestil olema oma tööstus, mis panustaks Euroopa majandusse ja julgeolekusse. Loonela tõdes, et arusaam sellest, kas sõda tuleb või mitte, on igas riigis erinev. Ta jätkas, et kõik Ukraina toetamiseks tehtud otsused on tehtud üksmeelselt ning EL on viimase kahe aasta jooksul toetanud Ukrainat 98 miljardi euroga. Järgmiseks neljaks aastaks on Ukraina majanduse toetamiseks ette nähtud 50 miljardit eurot.

Loonela hinnangul on NATO Venemaa agressiooniks valmis. „Kui võrdleme 20 aasta taguse ajaga, kui Eesti astus NATO-sse ja pidime seal selgitama liitlastele, miks meil on vaja neid hävitajaid ühtlaselt kogu Balti riikide peale, siis nüüd oleme sealt muidugi väga palju edasi liikunud,“ sõnas Loonela. Ta lisas, et tänaseks on kaitseplaanid selged ja liitlased on kohapeal valmis.