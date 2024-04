VIDEO | Kaja Kallas: NATO vihmavari tagab, et meil siin pommid ei lenda

Kallas on öelnud, et uus NATO peasekretär peaks tulema Ida-Euroopa riigist, mis täidab kaitsekulutuste kahe protsendi eesmärki SKP-st. Eesti toetab Hollandi peaministrit Mark Ruttet, kelle riik ei täida seda eesmärki. „Euroopas käib konventsionaalne sõda ja NATO liikmesriikide kulutused peavad vastama seatud eesmärgile,“ ütles Kallas. Ta sõnas, et Eesti on pööranud tähelepanu Hollandi kaitsekulutustele ning saanud vastuseid, et geograafilise tasakaaluga tegeletakse. Peaminister juhtis tähelepanu, et kui enamus liikmesriike peaks loobuma Rutte toetamisest ja toetama Rumeenia presidenti Klaus Iohannist, siis on Eesti samuti valmis toetama Iohannist.