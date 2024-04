VIDEO | Ossinovski Hanimäe skandaalist: see on Keskerakonna meeleheitlik katse koalitsiooni survestada

Kolmapäeval selgus, et sotsiaaldemokraat Andre Hanimäge kahtlustatakse fiktiivses sissekirjutuses - nimelt ei elavat poliitik tegelikult Tallinna linnas. Kui kahtlusel on alust, tähendab see, et Tallinna linnavolikogu liige Hanimägi jääb mandaadist ilma ning tema asemele astub keskerakondlane Irina Antonjuk.