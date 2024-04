Tallinna endine võim annab aru: kas linna rahaasjad on tõesti korrast ära?

Eelarve puhul räägivad tegelikult numbrid, ütles Kõlvart. Tema sõnul on selle aasta eelarve tasakaalus. „Kui Reformierakond kritiseerib Tallinna, siis nad võiksid ikkagi peeglisse vaadata. Näha, et mis seis on riigis ja nendes omavalitsustes, kus on Reformierakond võimul,“ rääkis ta.