VIDEOD | Erakonnad said Tallinna võimukõnelustel ülevaate linna rahalisest seisust. Pere: ei mõista, kuidas on linn suutnud selliseid asju lubada

Täna jätkasid Reformierakond, sotsid, Isamaa ja Eesti 200 koalitsiooniläbirääkimisi. Erakondadele tutvustati linnaeelarvet, mis pole parteide esindajate sõnul nii heas seisus, kui varem arvati. Reformierakonna delegatsiooni liige Pärtel-Peeter Pere ütles, et rahaline seis on oodatust kehvem.

„See pilt, mis sealt avanes, on uskumatu. Ma ei mõista, kuidas on linn suutnud selliseid asju lubada. „Kiri jõuluvanale“ – ma ei ütle, kelle hinnang see oli, aga see kõlas saalis, kui linnaeelarve strateegiast rääkisime,“ rääkis Pere.