Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles nädalalehele Argumentõ i Faktõ antud intervjuus, et Venemaa jätkab kaks aastat kestnud sõda Ukraina vastu, et kaitsta end lääne eest. „Kuna Ukraina on muudetud kollektiivse lääne instrumendiks, kelle abiga nad kavatsevad – nii neile tundub – Venemaad rohkem survestada, Venemaad ohjeldada ja arengu äärealadele jätta. Ja kui see neil õnnestub, siis hävitada,“ ütles ta.

Peskov lisas, et Ukraina küsimust ei saa ilma Venemaa osaluseta lahendada.

Nimelt on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kokku kutsunud rahvusvahelise rahutippkohtumise, mille eesmärk on „sõda õiglaselt lõpetada“ ja „täielikult tagada rahvusvahelise õiguse tugevuse taastamine“. Ukraina riigipea sõnul on Ukraina kutse avatud „kõikidele maailma riikidele, kes austavad selle suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.“ Ta soovis, et kohale tuleksid ka globaalse lõuna riigid.

Selle aasta algul teatas Šveits, et võõrustab tippkohtumist, kuid selle kuupäeva ja üksikasju pole avalikustatud.

Venemaa president Vladimir Putin on tagasi lükanud Ukraina rahuplaani, mis nõudis Vene vägede väljaviimist ja 1991. aasta piiride taastamist, sealhulgas 2014. aastal annekteeritud Krimmi tagastamist. Peskov kordas üle, et selline plaan on „mõeldamatu“.