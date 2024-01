Šveits on valmis korraldama Ukraina rahutippkohtumist

Zelenskõiga ühisel pressikonverentsil ütles Amherd: „Ma kinnitasin talle, et Šveits on valmis konverentsi korraldama.“ Ta lisas, et osapooled leppisid kokku, et uuritakse „põhjalikult järgmiste sammude üksikasju, et tagada rahuprotsessi edu“.

„Selle tippkohtumise eesmärk on sisendada vajalikku energiat kõigesse, mis on juba saavutatud, ja teha kindlaks, et sõja lõpp peab olema õiglane ja rahvusvahelise õiguse tugevuse taastamine täielik,“ ütles Zelenskõi.

Presidendid märkisid, et Ukraina ja Šveitsi meeskonnad alustavad ettevalmistusi ülemaailmseks tippkohtumiseks juba teisipäeval. Hetkel pole avaldatud üksikasju, kuidas ja millal selline kohtumine aset leiab. Samuti pole teada, kas Venemaa on protsessi kaasatud, vahendab Associated Press.

Zelenskyy ütles, et Ukraina on avatud „kõikidele maailma riikidele, kes austavad selle suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Nii et tehke järeldused, keda me kutsume“.

Ta soovis, et kohale tuleksid ka globaalse lõuna riigid. „Meie jaoks on oluline näidata, et kogu maailm on Venemaa agressiooni vastu ja kogu maailm on õiglase rahu poolt,“ ütles Zelenskõi.

Ta ütles, et „kui riigid tahavad, et sõda lõppeks, toetavad nad meie plaani“. Zelenskõi lisas, et plaan on „avatud“ ehk tervitatakse ka teiste riikide ettepanekuid.

Pühapäeval toimusid Šveitsis Davosis kõnelused kümnete riikide saadikutega. Arutleti Zelenskõi 10-punktilise rahuvalemi üle, mis tõenäoliselt mängib rolli ka rahutippkohtumisel.