FOTOD | Tallinnas süüdatakse küünlad märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks

Vabaduse väljakul kuvatakse 32 000 inimese nimed, kes 1949. aastal küüditamisele määrati. Sealhulgas on kuvatud need, kes vangistati, olid sunnitud põgenema või end varjama ning need, kes sündisid Siberisse küüditatud peredes. Eesti Mälu Instituut seadis väljakule üles eesti-, inglise-, vene-, soome- ja saksakeelsed selgitavad infotahvlid.