Heakskiit korruptsioonile või koostöö EKREga? Tallinna sotsid ei suuda võimuvahetuse osas üksmeelt leida

Kuigi opositsioon loodab, et sotsid liituvad võimupöördega pealinnas , valitseb viimaste leeris siiani hulk kõhklusi. Sotsid on oma eestkõnelejateks „volitanud“ Tallinna piirkonna juhi Madle Lippuse ja volikogu endise esimehe Jevgeni Ossinovski. Viimaste jutus kordub katkematu refräänina kaks väljendit: „arutelud käivad“ ja „lähiajal“.

„Volitamata“ sotside jutust koorub aga välja, et erakonna sees on lõhe päris sügav. Ühel pool on inimesed, kes võimupartneri korruptsioonijamast üle hüpata ei taha, teisal liikmed, kes sellest üle libisemist siiski kaaluvad. Vaidlusi tekitab ka alternatiivne koalitsioon, kust tõenäoliselt ei saaks välja jätta EKREt. Kuigi sotside juhatus kordab, et EKRE on välistatud, siis osa fraktsioonist nii kindlalt meelestatud pole.