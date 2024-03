Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles täna Delfile, et praeguse seisuga liituvad umbusaldamisega kõik opositsioonierakonnad. „Umbusaldusavalduse põhirõhk on viimasel ringkonnakohtu lahendil, kus tegelikult kui seda lahendit lugeda detailsemalt, siis on peaaegu kõikidel lehekülgedel otsene viide Mihhail Kõlvarti tegevusele selleks, et seda Porto Franco protsessi kiirendada.“

Kase ütles, et loodab ka sotsiaaldemokraatide liitumisele umbusalduse avaldamisega. „Sotside erakonna esimees on öelnud, et neil on korruptsiooni suhtes nulltolerants, siis eeldaks, et nad on selleks muutuseks valmis.“