Ukraina sõjavangide asjade koordinatsioonistaabi esindaja Petro Jatsenko ütles, et nende inimeste seas oli viis meest Nepalist ning üks Kuubalt, Somaaliast ja Sierra Leonest.

„Näides neid tabatud kodanikke, ütleme me, et võib-olla on vaja kasutada radikaalsemaid ja tõhusamaid samme, et agitaatorid ei petaks kümneid, sadu inimesi,“ ütles ta ajakirjanikele.

Ta lisas, et on suur tõenäosus, et Venemaa värbab „kahurilihaks“ kodanikke riikidest, kus sissetulek elanike kohta on madal.

Eelmisel nädalal teatas India, et avastas suure inimkaubitsejate võrgustiku, mis meelitas noori mehi enne rindele saatmist Venemaale tööle.

Detsembris teatas Nepal, et palus Moskval oma kodanikke Vene sõjaväkke mitte värvata ja saata tagasi kõik seal teenivad Nepali sõdurid.

Kiievi kesklinnas toimunud pressikonverentsil esitleti vange sõjaväevormis, nad istusid kahes reas.

„Kuni kohus ei ole neid palgasõduriteks määranud, kohtleme me neid samamoodi nagu teisi sõjavange,“ lisas Jatsenko.

Venemaa ei ole kommenteerinud süüdistusi, et nad värbavad globaalse lõuna riikide kodanikke enda eest võitlema. Küll aga on Moskva süüdistanud, et Kiievil on „välismaised palgasõdurid“, mida Ukraina eitab.