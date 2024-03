Peaminister Kaja Kallas tunnistab, et teda häirib meeste ja naiste erinev kohtlemine. Tema ise on saanud soovituse mitte öelda, et soovib oma perega koos olla. Samas ei leia positiivset tagasisidet ka see, kui ühelt hiliselt koosolekult tuleb minna teisele. Kes siis teie asemel teie perega on, küsitakse siis.