VILJA KÜSIB | Kaja Kallas: ma ei põle vaimustusest saada Euroopa Komisjoni volinikuks

Reformierakond on aastaid jutlustanud õhukest riiki ja madalaid makse – ja siin me oleme! Kaja Kallase kolmas valitsus on makse tõstnud nii, et maksumaksjal ninast veri väljas. Uued maksud söövad inimeste närve veel enne, kui hakkavad rahakotte söövitama. Peaminister ise toob esile, et maksukoormus on meil ikkagi veel väike, Euroopa Liidus tagantpoolt viies. Juttu tuleb paljudest teemadest, sealhulgas peaministri väljavaadetest astuda mõnesse kõrgesse rahvusvahelisse ametisse.