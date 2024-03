VIDEO | Kaja Kallas justiitsministri skandaalist: küsimuste küsimine ei saa olla menetlusse sekkumine

Eesti Ekspress paljastas pühapäeval, et justiitsminister Kalle Laanet sekkub liigselt menetlustesse ja kangutab peaprokurör Andres Parmast ametist. Kallas lausus Laanetile esitatud süüdistustele vastuseks, et prokuratuuri suunas on kõlanud palju kriitikat ning see kuulub justiitsministri pädevusse. „On normaalne, et justiitsminister tunneb oma haldusala vastu huvi,“ sõnas ta. Kallas lisas samas, et prokuratuuri sõltumatus peab olema tagatud.