Narva haigla nõukogu vabastas ametist dr Ago Kõrgvee. Uueks juhiks saab Üllar Lanno

Nõukogu plaanib Lanno kõrvale värvata ka teise juhatuse liikme, et vähendada personaliga seotud riske haigla juhtimisel. Haigla loob ka seadusest tuleneva auditikomitee.

„Tänan Ago Kõrgveed panuse eest Narva haigla juhtimisel,“ lausus SA Narva Haigla nõukogu esimees Aleksei Jevgrafov. „Ago Kõrgvee on kõrgelt hinnatud arst ja kolme aasta jooksul tegi ta ära suure töö, parandades arstiabi kättesaadavust ning selle kvaliteeti Narvas. Paraku ilmnesid tema töös probleemid, mis olid seotud võimu kuritarvitamise ja finantsdistsipliini rikkumisega,“ ütles ta. Kõrgvee on öelnud, et tema ametist tagandamine on haiglale kahjulik ning ohustab haigla mainet. Tema sõnul on see poliitiline, mitte meditsiinialane ja asjalik otsus.

„Nõukogu otsustas Ago Kõrgevee seetõttu ametist vabastada ning leida haiglale uus juht. Ühtlasi plaanime teha Ago Kõrgvee rikkumiste kohta politseile avalduse. Uue juhatuse liikme pidime leidma kohe, kuna haigla juhatus on hetkel üheliikmeline ning haigla ei saa jääda juhita ja juhatuse liikmeta,“ lisas Jevgrafov.

Narva haigla seisab Jevgrafovi sõnul silmitsi suurte väljakutsetega ja mahukate projektide edukaks juhtimiseks on vaja inimest, kellel on selles valdkonnas varasem kogemus. „Narva haigla juurdeehituse projekteerimisega tuleb algust teha võimalikult kiiresti, et 2025. aastal saaks ehitusega alustada. Seejärel tuleb edasi minna olemasoleva hoone renoveerimisega. Üllar Lannol on olemas vastav kompetents ning kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist. Mitmeid kriise edukalt juhtinud Üllar Lanno on end tõestanud võimeka ja tasakaaluka juhina,“ ütles Jevgrafov.