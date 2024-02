Narva haigla nõukogu plaanib ametist taandada haigla juhi Ago Kõrgvee

Kõrgvee ise sõnas, et tema ametist tagandamine on haiglale kahjulik ning ohustab haigla mainet. Ta kardab enda sõnul, et säärase sammu peale lahkuvad ka arstid. See on poliitiline, mitte meditsiinialane ja asjalik otsus, rõhutas Kõrgvee.