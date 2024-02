Jevgrafov sõnas, et too inimene on kohalikele n-ö võõras ja saabub Narva Haigla etteotsa teisest linnast. „Meil pole kohustust korraldada konkurssi, sest niikuinii valib juhatuse liikme nõukogu,“ rõhutas Jevgrafov korduvalt.