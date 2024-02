Terviseminister Sikkut Narva haigla tülist: juhtimisalase kemplemise asemel tuleks projektid ellu viia

Sikkut sõnas Narva haiglas valitseva konflikti kohta, et haigla juhatuse esimees Ago Kõrgvee on pikaajalise kogemusega ja jõuline tervishoiu valdkonna juht, kelle Narva haiglasse siirdumise üle Sikkut rõõmustas.

„Tal on õnnestunud Narva tööle tuua noori arste ning alustanud koostöös Tartu tervishoiu kõrgkooliga õdede koolitamist Narvas, nii et viimastel aastatel on tehtud tunnustustväärivat tööd,“ sõnas Sikkut.

„Hea märk, et kolleegid oma juhi eest seisavad - hea tööõhkkond ja meeskonnana tegutsemine on vajalikud ka haigla uue hoone ehitamise puhul, sest ehituse vältel tuleb tööd ümber korraldada ja kvaliteetset teenuste osutamist jätkata.“

Sikkut märkis, et Narva haigla on Narva linna sihtasutus. „Minister ei määra ametisse ega kutsu tagasi juhatuse liikmeid,“ nentis ta.

„Aga muidugi on ministeeriumile oluline iga haigla kaasaegne juhtimine ja inimestele tervisemurede korral kvaliteetse abi andmine. Seega pean tähtsaks töörahu tagamist haigla igapäevatöö jätkumiseks ning haigla nõukogu ja juhatuse liikmete ametisse määramist asjatundlikkuse järgi mitte poliitilise lojaalsuse järgi. Nõukogul on vaja haiglajuhi vabastamise otsust põhjalikult kaaluda ja selleks peavad olema sisulised argumendid.

Järgmise viie aasta jooksul tehakse eurorahadest kaks suurt investeeringut tervishoidu - Narva ja Kuressaare haigla saavad uue maja ja renoveeritakse vana. On äärmiselt tähtis juhtimisalase kemplemise asemel tegeleda projekti ettevalmistamise ja ehituse alustamisega, et oleks võimalik töötajatele pakkuda kaasaegset töökeskkonda ja patsientidele kaasaegset abi,“ lausus Sikkut.

Kõrgvee ise sõnas, et tema ametist tagandamine on haiglale kahjulik ning ohustab haigla mainet. Ta kardab enda sõnul, et säärase sammu peale lahkuvad ka arstid. See on poliitiline, mitte meditsiinialane ja asjalik otsus, rõhutas Kõrgvee.