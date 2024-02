Politsei Vene piiril olevatest kahtlastest ankeetidest: kui küsimused tunduvad kahtlased, võtke ühendust kapo ja Eesti piirivalvega

Piirivalve juht Veiko Kommusaar rääkis Delfile, et Venemaa piirivalve on osa FSB-st, kelle eesmärgiks on lisaks tavapärasele piiriületajate kontrollimisele koguda piiriületajate kohta ning nende käest erinevat infot, et kallutada neid kaastööle või kasutada kogutud teadmisi mõnel muul moel oma õõnestustegevuseks.