Mediazona: FSB küsib Vene-Eesti piiril suhtumist „EL-i toetusesse Ukraina natsionalistlikule režiimile“

Mediazona allikas lisas, et tema tuttavate jutu järgi, kes on sellise kontrolliga kokku puutunud juba eelmisel aastal, uurivad piirivalvurid ka telefone, ühendades need spetsiaalse programmiga.

„Nähtavasti otsitakse mingeid võtmesõnu ja räägitakse, et leitakse isegi see, mis on kustutatud. Võrreldakse IMEI-d selle numbriga, mis on ankeeti kirjutatud. Üldiselt räägitakse, et uuritakse kõike umbes 15 minutit, küsitakse suhtumist [sõjasse],“ rääkis allikas.