Lauri Läänemets auto lõhkujatest: isikute tabamine näitab seda, et mitte keegi ei pääse lõpuks niisama

Läänemets ütles, et kui tema auto aknad detsembris lõhuti, siis tema kedagi kahtlustama ei hakanud, vaid jättis selle õiguskaitseorganitele. „Kuna toona avalikkusele ka öeldi, et kaitsepolitseiamet selle uurimise jämedama otsa enda kätte võttis, siis see tähendas, et selle taga oli natukene rohkem vaadata,“ sõnas ta.