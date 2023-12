FOTOD | Siseminister Lauri Läänemetsa isikliku auto aknad löödi öösel puruks. Politsei alustas kriminaalmenetlust

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et politsei sai hommikul teate, et Kristiine linnaosas on lõhutud sõiduauto Volkswagen aknaklaasid. „Kriminalistid kogusid sündmuskohal esmased asitõendid ja uurijad jätkavad info kogumisega, et teo toimepanija välja selgitada. Politseini jõudis info ka teise vara rikkumisega seotud juhtumi kohta Tallinnas. Uurime neid mõlemat juhtumit koostöös kaitsepolitseiametiga kriminaalmenetluses,“ sõnas ta.

Endine siseminister Andres Anvelt kommenteeris juhtumit, öeldes, et seni on ähvardused arvete õiendamiseks valitsuse liikmetega olnud pigem verbaalsed. „Antud kaasuse puhul tuleb väga tõsiselt üle vaadata valitsusliikmete füüsilise kaitse meetodid. See puudutab ka nende perekonda. Muuhulgas on loomulik, et eraautosid kasutavad ka pereliikmed,“ sõnas ta.

Anvelt märkis veel, et siseministeeriumi valitsemisalas on praegu hallata mitu tõsiseltvõetavat kriisi, millest üks laiapõhjalisem on Vene piiriga seonduv. „Tuleb arvestada, et näiteks selle kriisi puhul on Vene meedia narratiiv väga selgelt süüdistamas Eesti poolt soovis piire sulgeda, kuigi tegelikult on migratsioonikriisi taga ju Venemaa ise. Selline narratiiv on paljudes kohalikes venekeelsetes sotsiaalmeediagruppides tekitanud näiteks küllaltki märkimisväärset vastasseisu Eesti riigile ja see on ainult üks neist julgeolekuküsimustest, mis on siseministeeriumi hallata,“ rääkis ta. „Hübriidsõja ilmingute olemasolu korral tuleb selgelt aru anda, et esimeseks liiniks on just siseturvalisus ja selle juhtimine.“