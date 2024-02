Transpordiamet Tallinna ringtee ahelavariist: teehooldaja plaanis libedusetõrjet teha pärast hommikust tipptundi

Jaanuarikuise avarii järel kehtestas transpordiamet Tallinna ringtee lõigul, alates Kurna liiklussõlmest kuni Jüri ringristmikuni (12. - 15. kilomeetril), lubatud kiiruseks 90 km/h senise 100 km/h asemel. Transpordiamet põhjendas otsust sellega, et tegemist on Tallinna ringtee kõige suurema liiklussagedusega teelõiguga ja piirangu põhjuseks on hommikuti tekkivatest ummikutest tulenev oht.