VIDEO ja FOTOD | Tallinna ringtee avariides osales 25 erinevat sõidukit, viga sai 11 inimest, kellest kaheksa vajasid haiglaravi

Liiklus on alates Luigelt kuni Jürini suletud. Liikluse ümbersuunamise tõttu on piirkonnas liiklusseisakud ka vastassuunas.

Põhja prefektuuri kriminalistikatalituse juht Elari Haugas sõnas kell 14.50, et politseinikud koos päästeameti töötajatega toimetavad veel sündmuskohal, praegu toimub avariiliste autode äravedu ja tee puhastamine sõidukite tükkidest. „Kõik see võtab veel aega ja arvatavasti on tee sündmuskohal vähemalt veel tunni või rohkemgi suletud. Kokku osales avariides 25 erinevat sõidukit. Viga sai 11 inimest, kellest kaheksa vajasid haiglaravi,“ rääkis ta.

Õnnetuste asjaolud on veel selgitamisel. Politsei tuletab liiklejatele meelde, et teeolud on Eesti teedel keerulised. „Palume kõigil liiklejatel varuda sihtkohta jõudmiseks aega ja kannatust. Oluline on arvestada talviste teeoludega – valida teeoludele vastav sõidukiirus, vältida möödasõite ja hoida pikivahet,“ sõnas Haugas.