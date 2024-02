FOTOD | Margus Tsahkna: Eesti 200 pani õpetajate streigi ajal jala tugevasti maha

Tsahkna kinnitas, et Eesti 200 ideid võetakse valitsuses kuulda. „Täna on olukord selline, kus vaadatakse selgelt Eesti 200 reformiplaanide poole,“ polnud erakonna juht tunnustusega kitsi. Ta lisas, et näiteks Eesti 200 pakutud nulleelarve metoodika ja haridusreformid on juba töös.

Eesti 200 toetus oli jaanuarikuu seisuga parlamendierakondade väikseim, küündides 6,1 protsendini. Tsahkna sõnas, et strateegiapäeval reitingule ei keskendutud. „Tänane erakonna arusaam on, et peame viima reformid ellu, ja see on see, mille pealt valija hinnangu anda saab,“ lausus ta ja märkis, et praegu on reformide tulemusi vara näidata.