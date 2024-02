Lauri Läänemets: valitsuses küsitakse, kas taastuvenergia tasu kaotamine on ikka mõistlik

Läänemets rõhutas Delfile, et sotside hinnangul on täna kõige olulisem kiire tegutsemine energeetikas. „Meie nägemuses peaksime tänase taastuvenergia mahu kasvatama viiekordseks,“ rääkis Läänemets. „Senine riigi seatud ambitsioon, kus Eesti peaks aastaks 2030 katma sada protsenti tarbitavast elektrimahust taastuvatest allikatest, on sotside meelest liiga madal.“

Läänemets tõi esile taastuvenergia arendamise plussid: elektrihinna alandamine, ekspordivõimekuse parandamine, töökohtade säilitamine. Ta rõhutas, et riigieelarve strateegiasse märgitud taastuvenergia reformi peaks kiirelt ära tegema. Hetkeseisuga on valitsusel plaanis reform jõustada aastaks 2025.

„See tähendab, et enam ei pea maksma taastuvenergia tasu, vaid see kaetakse osaliselt CO2 kvoodirahadega ja osaliselt elektriaktsiisiga,“ selgitas Läänemets. „Reformi abil muutub tööstuses energiasisend väiksemaks, ehk mida rohkem ettevõte energiat tarbib, seda suuremalt see reformist võidab.“

Läänemets nentis, et koalitsioonipartneritelt on kostnud küsimusi, kas energiatasude kaotamise ikka peaks praegusel kujul läbi viima. Kokkuleppe ja reformi jõustumise vahele jääb tema sõnul vähemalt pool aastat. „Ma loodan, et teeme ja kiiremini,“ lausus Läänemets reformi kohta.

Läänemets kinnitas, et taastuvenergia arendamise osas valitseb üksmeel. Lahkhelid on tekkinud arendamise ambitsiooni suuruses. „Näiteks me ei peaks jääma ootama, et mõni suurtööstus tuleks Eestisse ja küsiks, kas meil on pakkuda neile piisavalt rohelist energiat,“ selgitas Läänemets sotside soovi, et riik oleks ambitsioonikam ja suunaks energeetikaga seotud töökohtade arengut ise. „Peaksime riigina ütlema, et tahame Eestisse kindlal arvul töökohti, ja teeme selleks üks-kaks-kolm asja, seal hulgas arendame taastuvenergia võimsust.“