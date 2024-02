DELFI BRÜSSELIS | Kaja Kallas: ma ei saanud terve öö magada, sest nad tuututasid ja käivitasid

Peaministri unetu öö. Eesti delegatsiooni hotell Brüsselis oli kohas, mis täitus ööseks traktoritega meelt avaldavate põllumeestega. „Me ei saanud terve öö magada, sest nad tuututasid ja käivitasid. Eilne öö jäi vahele,“ kurtis ta. Ka see meeleavaldus oli mingil määral Ukrainaga seotud. „Odavad tooted turul, põllumehed ei pääse oma toodetega turule,“ selgitas Kallas. „Need traktorid on küll ilmselt Euroopa Liidu rahadega ostetud,“ möönis ta. Liidreid unetus ei morjendanud, Delfi hommikuses ülemkogu memos toodud tähtsaimad otsused said tehtud või vähemalt liiguti nendega edasi.

Fookus võib hajuda. Peaministri sõnul on järjest keerulisem seletada Euroopa kaitsevõime tagamise vajadust riikidele, kelle jaoks on see küsimus kolmanda- või viiendajärguline. „Inimesed ei tunneta seda omal nahal – et miks peame seda tegema, kui võiks raha põllumeestele anda?“ parafraseeris Kallas Eestist kaugemale jäävate riikide mõttelaadi. Ta arutas oma kolleegidega, et paljudes kohtades toimuvad streigid – oleks justkui streigihooaeg. „Riikidel on rasked ajad, inimestel on rasked ajad,“ nentis ta.