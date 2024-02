DELFI BRÜSSELIS | Kaja Kallas: we have this saying „piits ja präänik“. Orbáni ootavad triibulised

Lõputu küünlapäev. 1993. aasta menufilm (ingl „Groundhog Day“) peaosas Bill Murrayga tegi kuulsaks USA-s Pennsylvania osariigis Punxsutawney linnakeses toimuva tseremoonia. Metsümiseja on kõige suuremat liiki oravlane, väiksema koera suurune armas karvapallike, kes tuleb kuulu järgi iga aasta 2. veebruaril oma urust välja. Kui ta siis oma varju näeb, tähendab see, et tuleb veel kuus nädalat talve. Ja nii iga talv. Nüüd on väljend „lõputu küünlapäev“ Eestiski tuntud. Kas kunagi tuleb Euroopa Ülemkogu ühes Orbáni väljapressimisega, mis ei mõju kui üks ja seesama päev, mis on mitmeid-mitmeid kordi juba olnud? Kaja Kallase esinemisest rahvusvahelise pressi ees võib järeldada, et taas on karvapallike oma varju näinud.