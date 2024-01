Küsimusele, miks samast reservist ei võiks leida ka streigi lõpetamiseks vajalikku 10,8 miljonit eurot, vastas Võrklaev, et 30 aastat tagasi põhja läinud parvlaeva uurimine on erakorraline kulu. „Estonia katastroof on midagi sellist, mis on jätnud Eesti inimestele tugeva jälje, inimesed soovivad selgust,“ rääkis minister.