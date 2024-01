EHL-i juht Reemo Voltri ütles möödunud nädalal Eesti Päevalehele, et õpetajad on valmis tänavusest palgatõusust loobuma ning streigi lõpetamiseks piisab vaid kollektiivleppest. Kallas sõnas täna siiski, et streigi katkestamiseks on kaks võimalust. Esimene variant on, et õpetajate palk tõuseb Eesti keskmise tasemeni ehk 1950 euroni, selle jaoks on riigieelarvest tarvis 46 miljonit eurot. See on Kallase sõnul välistatud.