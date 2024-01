VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Kõlvart: on inimesi, kes on mulle öelnud, et nad ei kavatse lahkuda, aga praegu peavad lahkumiseks plaani

Täna ütles Keskerakonna liige ja riigikogu fraktsiooni esimees Tanel Kiik , et kaalub parteist lahkumist ja sotsidega liitumist. Ta rääkis, et näeb probleeme Keskerakonna riigikogu fraktsioonis, juhatuses ja Yana Toomi käitumises.

Kiik ütles, et erakorralisest kongressist on möödas üle saja päeva, kuid erakond pole meeskonnana enam tööle hakanud. „Seda tõestavad nii juhatuse arutelud ja koosolekud, piirkondades toimuv, kuid ka näiteks Yana Toomi tegevuse kohta otsese seisukoha puudumine,“ märkis ta ja lisas, et kui sel teemal on üritatud juhatuse tasandil rääkida, siis nähakse probleemi hoopis nendes, kes Toomi käitumises probleemi näevad.