Tanel Kiik kaalub Keskerakonnast lahkumist ja sotsidega liitumist: erakond ei tööta enam meeskonnana

Kiik ütles, et erakorralisest kongressist on möödas üle saja päeva, kuid erakond pole meeskonnana enam tööle hakanud. „Seda tõestavad nii juhatuse arutelud ja koosolekud, piirkondades toimuv, kuid ka näiteks Yana Toomi tegevuse kohta otsese seisukoha puudumine,“ märkis ta ja lisas, et kui sel teemal on üritatud juhatuse tasandil rääkida, siis nähakse probleemi hoopis nendes, kes Toomi käitumises probleemi näevad. „Väga selgelt võttis osa juhatuse liikmeid Kõlvarti meeskonnas teistsuguse hoiaku.“

Veel näeb Kiik probleemi selles, kuidas Toom on oma käitumist meedias õigustanud. „23. detsembri artiklis väljendas ta, et on ohver ja et meedia peksab teda. See on inimlikult vastuvõtmatu mu jaoks – oled tekitanud ise probleemi ja käitunud ebaeetiliselt, sellele on erakonna sees tähelepanu pööratud ning enne jõule kirjutad artikli stiilis, et mis see teiste asi on, kuhu raha kulutan,“ rääkis Kiik.