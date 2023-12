Mihhail Kõlvart Toomi ja Ratase vahelisest sõnelusest: aastavahetuseks rikuti inimeste tuju

Eile ütles Jüri Ratas ERRile, et Yana Toom ei peaks Euroopa Parlamenti kandideerima. Samuti tõi ta esile, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart peaks Toomi-teemal võtma selgema seisukoha. Yana Toom ütles Delfile, et Ratase hinnangud on ajas muutunud ja ta lõhub Keskerakonda.