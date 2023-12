Toom rääkis, et Ratase hinnang on ajas muutuv ning 2022. aasta juunis oli Ratas seisukohal, et Eesti on õigusriik ja õiguspärane on kohtusüsteemi kaudu hinnangute andmine. „Sama meelt oli ka tema parem käsi Jaanus Karilaid,“ ütles Toom. „Tõsi küll, see oli enne seda, kui meile tuli kurikuulus Parvel Pruunsilla annetus.“