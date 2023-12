VIDEO | Erkki Keldo: kui majandusprognoos on läinud jälle keerulisemaks, siis tulebki teatud asjad üle vaadata

Keldo ütles, et kuna majanduse olukord on halvem, siis tuleks üle vaadata, kuidas saaks majanduskasvu toetada, ent mitte ka liialt erinevaid takistusi tekitada - näiteks uute maksude näol.

Nimelt tegi rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) eile ettepaneku, et jätkuva majanduslanguse tingimustes tuleks 400 miljoni euro ulatuses 2025. aastaks kavandatud, ent seni sisustamata maksutõuse ära jätta ning selle asemel rohkem laenu võtta.

Keldo märkis, et erakonnakaaslastega Võrklaev sellist ideed otseselt ei arutanud. „Kuna ta konkreetselt vastas eile ilmunud majandusprognoosile ajakirjanike küsimustele, siis sellist arutelu pole meil varem olnud. Küll aga oleme rääkinud varem üldiselt riigi rahanduse seisust tervikuna,“ ütles Keldo.

Ta lisas, et järgmise aasta riigieelarve on vastu võetud, mis hõlmab endas ka maksuküüru kaotamist, aga see lihtsalt jõustub 2025. aastal. Võrklaev on samuti öelnud, et maksuküüru kaotamine on jätkuvalt jõus.

Isamaa juht Urmas Reinsalu ütles eile, et valitsuse poliitika süvendab majanduskriisi ja on kõigis näitajates läbi kukkunud ning rahandusminister Mart Võrklaev peaks tagasi astuma. Keldo hinnangul on Reformierakond siiski hakkama saanud.

„Tegelikult 2024. aastal hoiame riigi püsikulusid kokku 500 miljoni ulatuses ja tegime seda teadmises, et 2024. aastal hakkab majandus vaikselt taastuma ja kasvama. Nüüd, kui prognoos on läinud jälle keerulisemaks, et näitab majanduslangust, siis tulebki üle vaadata, see on rahandusministri töö,“ ütles Keldo.

Keldo märkis, et kindlasti tuleks üle vaadata püsikulud ja investeeringud.

„Eesti on tegelikult avaliku sektori investeeringute osas täielikus tipus ja need lähevadki selleks, et siin tekiks ettevõtetel töid, aga tuleks ka vaadata, kas saab bürokraatiat vähendada ja dubleerimist vähendada. Iga uus püsikulu, mida soovitakse teha, tuleb väga tõsiselt läbi mõelda, sest see püsikulu läheb tegelt meie baaskuludesse,“ sõnas Keldo.