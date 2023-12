Sotside juht tõlgendas Võrklaeva avaldust ka selliselt, et maksuküüru kaotamine jäetakse ära. „Kogu selle Võrklaeva väljakäidud matemaatika eeldus on see, et maksuküüru kaotamisest tuleb loobuda. Muidu pole tema ettepanekut lihtsalt võimalik realiseerida,“ märkis Läänemets Delfile. Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles aga, et nüüd on jälle kõik teemad laual. Võrklaeva sõnul nii aga pole ja maksuküüru kaotamine on jätkuvalt jõus.