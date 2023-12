Sotside juht rõõmustab Võrklaeva avalduse üle: maksuküüru kaotamist järelikult ei tule

Sotside juhi hinnangul tähendab Võrklaeva kannapööre ka seda, et maksuküüru kaotamine jääb ära. „Kogu selle Võrklaeva väljakäidud matemaatika eeldus on see, et maksuküüru kaotamisest tuleb loobuda. Muidu ei ole tema ettepanekut lihtsalt võimalik realiseerida,“ selgitas Läänemets Delfile. „Ma saan aru, et Reformierakond ei saa seda otse öelda, ent varjatud kujul Võrklaev just seda ütles – nii see poliitikas käib, et tuleb lugeda ridade vahelt.“