VIDEO | Kaja Kallas: kui president ei pea usaldusküsimusega vastu võetud seadusi õigeks, siis võib ta need vaidlustada riigikohtus

Vabariigi president Alar Karis rääkis eilsel pressikonverentsil , et ta ei kuuluta tingimata kõiki usaldusküsimusega seotud seadusi välja. Ta sõnas, et tahab näha, kui paljud on sisuliselt seotud riigieelarvega, ning alles siis saab otsustada, kas ühe või teise seaduse sidumine usaldusküsimusega oli põhjendatud või mitte.

Kallas rääkis pärast pressikonverentsi, et ta saab kinnitada, et valitsus on teinud kõike põhiseaduspäraselt ning on järginud seadusi. „Me ei ole asju kokku sidunud üheks puntraks, sellepärast me saimegi nii palju usaldushääletusi, selle jaoks, et oleks arutelu,“ rääkis Kallas. „Aga loomulikult, president teeb oma otsused ise ja eks me siis vaata, mis sellega edasi saab.“