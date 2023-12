VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Alar Karis avaldas, et ta ei kuuluta tingimata kõiki usaldusküsimusega seotud seadusi välja

President rääkis, kuidas riigikogu peaks praegu tegelema oluliste teemadega, ent riigikogu on ummikseisus. „Seetõttu olen nendel päevadel kohtunud kõigi riigikogus esindatud erakondade esindajatega. Ma tahan rõhutada: ei ole süüdlaste otsimise aeg, on tööle hakkamise aeg. Ei ole ultimaatumite aeg, vaid on kokkulepete otsimise aeg,“ rääkis ta.

Karise sõnul peab erakondadel lahenduse leidmiseks olema valmisolek läbi rääkida, ära kuulata, kokku leppida ja vajadusel samm tagasi astuda.

„Lõputud ööistungid teevad rahva esinduskogu sisutühjaks. Me kõik saame aru, et erakorralisi parlamendivalimisi nüüd ei tule. Praegune riigikogu suudab igal juhul moodustada enamusvalitsuse ja vastu võtta riigieelarve,“ rääkis Karis ja lisas, et enamus erakondade esindajatest kinnitasid, et tahavad jätta selja taha riigikogu tööd halvava lausobstruktsiooni ja samuti seaduste vastu võtmise läbi usaldusküsimustega sidumise.

„Kõigil erakondadel on oma arvamus, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Need käivad sageli üksteisele risti vastu ning ettekujutus, kuidas tuleks astuda samm tagasi, on väga erinevad. Nüüd on see aga kuue parlamendierakonna otsustada. Kui seda ei suudeta teha, siis järgmised kolm ja pool aastat oleme pidevas patiseisus. Ja ärme imesta, et inimeste tüdimus üldse poliitikast aina suureneb,“ ütles Karis.

President mainis ka usaldusküsimusega seotud seaduseid. Ta ütles, et esiteks hindab ta nende puhul kooskõla põhiseadusega. „Teiseks tahan näha, kui palju on need tõesti sisuliselt seotud riigieelarvega. Alles pärast seda saan teha otsuse, kas ühe või teise seaduse sidumine usaldusküsimusega oli põhjendatud või mitte,“ rääkis ta, ent lisas, et ainult riigieelarve või sellega seotud seadused tohiks usaldusküsimusega siduda.