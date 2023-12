Politsei keelas Tartus esialgu Palestiina toetuseks planeeritud meeleavalduse ära

Novembri alguses toimus palestiinlaste toetuseks meeleavaldus Tallinnas, kus kasutati Iisraeli riigi ja inimeste suhtes vaenavaid väljendeid ja politsei määras viiele inimesele rahatrahvi. „Selleks, et taolist olukorda ennetada ja veenduda, et avalik koosolek on rahumeelne, soovisime Tartu kogunemise korraldajaga ennetavalt üle käia korraldusega seotud küsimused,“ märkis Linnard.

ERR kirjutas, et korraldajate esindaja Agnes Joyet saatis korrakaitsjatele näiteid kavandatavatest plakatitekstidest, need olid muu hulgas „Muhu saare suurusel alal elab 2,2 miljonit inimest, keda pommitab tuumariik!, „Lõpp tsiviilisikute hukkamisele!“, „Palestiinlastel on õigus elule“ ja „Ära ole genotsiidi/tuhandete tsiviilisikute tapmise vaikiv pealtvaataja“.

Korraldaja peab tagama, et koosolek ei õhuta vaenu, kogunemisel on kindlad korrapidajad, kes kohapealse turvalisuse ja koosoleku rahumeelse kulgemise eest vastutavad. Igaühel on Eestis õigus meelt avaldada, kuni see ei riku teiste inimeste õigusi, kinnitas Linnard ja lisas, et politsei ülesanne on veenduda, et need nõuded on täidetud ja võimalike riske ennetada.