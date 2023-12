VIDEO ja FOTOD | „Saan aru, et piiri taga on ka inimene.“ Tartus toimus meeleavaldus Palestiina toetuseks

Üritus algas täna kell 12. „Vaikne kogunemine Palestiina ja palestiinlaste toetuseks Tartu Kaubamaja kõrval Küüni tänaval,“ seisab meeleavalduse kirjelduses.

„Palestiinlastel on õigus elule, palestiinlastel on õigus inimõigustele. Olete oodatud meiega ühinema, rahumeelselt vestlema. Plakatid on samuti oodatud, kuid politsei palub jõest mereni sõnumeid ning valjusid hüüdeid vältida. Tegemist on rahumeelse kogunemisega, antisemiitlikud, islamofoobsed ja muud viha ja sallimatust õhutavad mõtteavaldused ei ole oodatud.“

Ürituse üks korraldaja, Barlova baari omanik Simone Cassano sõnas, et meeleavalduse peamine eesmärk on Gazas toimuva kohta teavet levitada. „Meie arvates on terve maailma meedia tugevalt Iisraeli poole kallutatud,“ selgitas Cassano.

„Igal pool räägitakse Iisraeli tegevuse põhjustest ja riigi õigusest end kaitsta, aga keegi ei räägi Palestiinast ja palestiinlaste surmadest. 7. oktoobril hukkunud Iisraeli ohvrite puhul kuuleme nende nime, vanust, ametit, aga hukkunud palestiinlased on lihtsalt numbrid. Nende kohta ei öelda isegi, et nad tapeti, vaid et nad lihtsalt surid plahvatuste tõttu,“ rääkis Cassano.

Cassano sõnul on Iisraeli peamine argument, et tahetakse hävitada Hamasi. „Siis miks on ka Läänekaldal alates 7. oktoobrist tapetud 240 inimest ning sadu palestiinlasi sealt minema küüditatud?“ vaidles ta iisraellaste põhjendusele vastu. Ta lisas, et mitmed Iisraeli parlamendi kõrged liikmed on välja öelnud, et Gaza tahetakse muuta elamiskõlbmatuks kohaks.

Cassano kinnitas, et üritus on täiesti rahumeelne ning mingit agressiooni ei õhutata. Päev varem pidas politsei korraldajatega umbes 40-minutilise vestluse. „Vestlus oli igati sõbralik, pigem uuriti, et mida me teeksime, kui sinna näiteks mõni EKRElane provotseerima tuleks,“ lausus Cassano.

Kella 12.30 paiku, kui Delfi Cassanoga vestles, protestis meeleavaldusel mõnikümmend inimest. Cassano sõnul loodi üritus alles reedel, seega on selline rahvahulk juba isegi hea tulemus.